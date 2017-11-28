Инженеры разработали проект жилья на Марсе. ФОТО

17:56 28 ноября 2017 0

Жилье на Марсе будет напоминать лес под куполом Фото: NASA Jet Propulsion Laboratory

Инженеры и архитекторы Массачусетского технологического института США победили в конкурсе Mars City Design. Сотрудники института создали прообраз жилья для колонизации Марса.

Колония получила название Redwood Forest, пишет «Национальная служба новостей». По идее авторов, колония будет напоминать лес. Жилье будет выполнено в форме куполов, которые связаны между собой подземными тоннелями. Купола будут защищать людей от радиации и падения небольших метеоритов. Каждый купол вмещает 50 человек, сообщает «Федеральное агентство новостей». Спонсорами конкурса стали Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США и Европейское космическое агентство.

Ранее стало известно, что Китай хочет запустить на Марс космический корабль уже в 2020 году.