18:11 28 ноября 2017 0

Американский миллиардер ушел от уголовного преследования в Британии Фото: Wikipedia.org

Власти Великобритании не будут проводить расследование о вмешательстве мецената Джорджа Сороса в политическую жизнь государства. В британском парламенте решение объяснили тем, что официальный Лондон не несет никакой ответственности за проделки американского миллиардера.

О необходимости расследования связей Сороса с британскими чиновниками на туманном Альбионе заговорили после того, как был опубликован «список Сороса». В документе содержались имена 226 европейских политиков, действующих в интересах миллиардера. Среди них оказались 20 представителей Великобритании.

«Ни правительство, ни парламент Великобритании не несут ответственности за это. Джордж Сорос не является членом британского парламента», — цитирует заявление парламента «Федеральное агентство новостей».

Напомним, что Сорос финансировал множество проектов, которые в последствии влияли на внутриполитическое устройство государств. В частности, его институт «Открытое общество» активно работал в Сербии, Украине и ряде других восточноевропейских стран. Внутри США Сорос активно финансировал митинги против действующего президента страны Дональда Трампа.