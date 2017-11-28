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28 ноября 2017
18:11  28 ноября 2017 0

Британский парламент отказался расследовать дело о чиновниках, подконтрольных Джорджу Соросу

Американский миллиардер ушел от уголовного преследования в БританииФото: Wikipedia.org

Власти Великобритании не будут проводить расследование о вмешательстве мецената Джорджа Сороса в политическую жизнь государства. В британском парламенте решение объяснили тем, что официальный Лондон не несет никакой ответственности за проделки американского миллиардера.

О необходимости расследования связей Сороса с британскими чиновниками на туманном Альбионе заговорили после того, как был опубликован «список Сороса». В документе содержались имена 226 европейских политиков, действующих в интересах миллиардера. Среди них оказались 20 представителей Великобритании.

«Ни правительство, ни парламент Великобритании не несут ответственности за это. Джордж Сорос не является членом британского парламента», — цитирует заявление парламента «Федеральное агентство новостей».

Напомним, что Сорос финансировал множество проектов, которые в последствии влияли на внутриполитическое устройство государств. В частности, его институт «Открытое общество» активно работал в Сербии, Украине и ряде других восточноевропейских стран. Внутри США Сорос активно финансировал митинги против действующего президента страны Дональда Трампа.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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