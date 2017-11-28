{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,41
Динамика за 2 недели
Евро 69,49
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 ноября 2017
27 ноября 2017
Главные новости Челябинской области
21:56  28 ноября 2017 0

Челябинцы, которых били полицейские-садисты, оказались невиновны

Суд над учительницей физкультуры. Челябинск, шеврон, полиция, женщина полицейский
К избиению может быть причастен не один полицейскийФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области продолжается расследование массового избиения «подозреваемых» оперативником уголовного розыска. Как сообщил руководитель СО Чебаркуля СУ СКР Челябинской области Виталий Александров, ни один из семерых задержанных, к шестерым из которых применили физическое насилие, не оказался причастен к преступлению.

В управлении собственной безопасности ГУ МВД области рассказали, что следователь возбудил уголовное дело за превышений должностных полномочий с применением насилия. «Прокуратура направила материалы к нам. По предварительным данным, к произошедшему может быть причастен еще один сотрудник полиции. Расследование уголовного дела продолжается», — цитирует Александрова «74.ru».

Ранее в отдел полиции Чебаркуля доставили группу мужчин, которые подозревались в краже. Пытаясь «расколоть» их, сотрудник полиции избил подозреваемых, после чего его уволили из органов. В настоящее время он находится под домашним арестом.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров