Челябинцы, которых били полицейские-садисты, оказались невиновны

В Челябинской области продолжается расследование массового избиения «подозреваемых» оперативником уголовного розыска. Как сообщил руководитель СО Чебаркуля СУ СКР Челябинской области Виталий Александров, ни один из семерых задержанных, к шестерым из которых применили физическое насилие, не оказался причастен к преступлению.
В управлении собственной безопасности ГУ МВД области рассказали, что следователь возбудил уголовное дело за превышений должностных полномочий с применением насилия. «Прокуратура направила материалы к нам. По предварительным данным, к произошедшему может быть причастен еще один сотрудник полиции. Расследование уголовного дела продолжается», — цитирует Александрова «74.ru».
Ранее в отдел полиции Чебаркуля доставили группу мужчин, которые подозревались в краже. Пытаясь «расколоть» их, сотрудник полиции избил подозреваемых, после чего его уволили из органов. В настоящее время он находится под домашним арестом.