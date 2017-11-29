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Главные новости Пермского края
18:47  29 ноября 2017 0

В Перми установили первый светофор для зависимых от смартфонов. ФОТО

Девушки весенние. Челябинск., смартфон, девушка, айфон
Светофор сделали для тех, кто не отрывается от телефонаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На перекрестке улиц Ленина и Николая Островского в Перми установили светофор нового типа — таких в городе еще не было. Его вмонтировали в тротуарную плитку.

Горящая плитка повторяет сигнал основного светофора, отмечают в пермской дирекции дорожного движения. Новая технология позволит избежать аварий по причине невнимательности пешеходов. Наземный сигнал позволит привлечь людей, не отрывающихся от экранов смартфонов, подчеркнули в администрации города.

Тестовый светофор предоставлен белорусским производителем в рамках программы «Безопасный пешеходный переход». Специалисты оценят эффективность нового светофора в местных климатических условиях. В ближайшее время закончится установка светофора, и он начнет работать в обычном режиме.

В соцсетях уже обсуждают нововведение. Пользователи пишут, что зимой такие светофоры будут бесполезны, так как их занесет снегом. Однако часть пользователей с этим не согласна: «Если они хорошо светят, то их из-под снега и льда хорошо видно. Вот только если грязью залепит, тогда да, не видно будет».

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Зеленый сигнал светофора ФОТО: группа vk.com «НОВОСТИ ПЕРМИ»

Дарья Рукачёва
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© Служба новостей «URA.Ru»
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