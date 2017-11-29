В Перми установили первый светофор для зависимых от смартфонов. ФОТО

На перекрестке улиц Ленина и Николая Островского в Перми установили светофор нового типа — таких в городе еще не было. Его вмонтировали в тротуарную плитку.
Горящая плитка повторяет сигнал основного светофора, отмечают в пермской дирекции дорожного движения. Новая технология позволит избежать аварий по причине невнимательности пешеходов. Наземный сигнал позволит привлечь людей, не отрывающихся от экранов смартфонов, подчеркнули в администрации города.
Тестовый светофор предоставлен белорусским производителем в рамках программы «Безопасный пешеходный переход». Специалисты оценят эффективность нового светофора в местных климатических условиях. В ближайшее время закончится установка светофора, и он начнет работать в обычном режиме.
В соцсетях уже обсуждают нововведение. Пользователи пишут, что зимой такие светофоры будут бесполезны, так как их занесет снегом. Однако часть пользователей с этим не согласна: «Если они хорошо светят, то их из-под снега и льда хорошо видно. Вот только если грязью залепит, тогда да, не видно будет».