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30 ноября 2017
29 ноября 2017
15:01  30 ноября 2017 0

Неожиданные подробности об избирательной реформе в Екатеринбурге. Партийцам разрешат не выдвигать «толпу случайных людей»

Клипарт. Екатеринбург, табличка, гордума, горсовет екатеринбурга, екатеринбургская городская дума
Екатеринбургской горизбирком готов сделать шаг навстречу партиямФото: Александр Мамаев © URA.RU

В проекте поправок к Избирательному кодексу Свердловской области, изменяющих правила проведения выборов в Екатеринбургскую гордуму, будет отменено положение об обязательном выдвижении партиями кандидатов по 18 территориальным группам.

Как сообщил «URA.RU» статусный представитель регионального отделения «Единой России», вместо этого будет сформирован единый общегородской список, в который отделению каждой партии предложат включить не более 20 кандидатов.

По словам партийца, это значительно облегчит процесс подготовки к выборам. В ходе последней кампании в 2013 году им приходилось искать, собирать полный пакет документов и выдвигать 57 списочников (по 3 кандидата в каждой из 18 территориальных групп и 3 кандидата по общегородскому списку). «Понятно, что такое число кандидатов найти было чрезвычайно сложно. И если „Единая Россия“ еще могла включить в их число статусных личностей, то другие партии часто выдвигали толпу случайных людей».

Председатель Екатеринбургской городской избирательной комиссии Илья Захаров заявил «URA.RU» о готовности поддержать эту инициативу: «Такой шаг упростит процедуру выдвижения кандидатов, предотвратить многие потенциальные конфликты при распределении и последующей передаче мандатов», — сказал он.

Как ранее сообщало «URA.RU», пакет поправок к Избирательному кодексу предусматривает, что в следующем составе гордумы по партийным спискам будет распределено 25% мандатов. 75% достанется кандидатам, одержавшим победу в одномандатных округах. Действующая редакция закона обязывает распределять мандаты между одномандатниками и списочниками на паритетной основе.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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