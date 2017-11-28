Куйвашев додавливает оппозицию в Екатеринбурге

17:22 28 ноября 2017 0

Какими будут предстоящие выборы в гордуму, пока не понимает никто Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сегодня истекает последний срок, когда свердловский губернатор Евгений Куйвашев должен подписать проект поправок к Избирательному кодексу области, изменяющий систему выборов в Екатеринбургскую гордуму. Сейчас представительный орган власти избирается в равных долях по партийным списка и одномандатным округам. Главе региона подготовили инициативу сокращения списочной доли до четверти, а 75% должно было избраться по одномандатным округам. Но Куйвашев не подписывает эту инициативу.

Хотя именно эти изменения 18 сентября на совместном заседании депутатов оппозиционных фракций Заксобрания анонсировал его первый заместитель Владимир Тунгусов. Партийцы были недовольны планами сокращения списочников, что бьет в первую очередь по партиям (общефедеральный бренд привлекает избирателей, тогда как не у каждой партии есть достойные кандидаты в округа). Тунгусов утверждал, что проект реформы согласован с Кремлем и сложностей при ее реализации возникнуть не должно.

У руководства «Единой России» свой взгляд на выборы в Екатеринбурге Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Однако раз за разом принятие окончательного решения откладывалось. 26 октября неожиданно выяснилось, что против предложения об изменении системы выборов выступает «Единая Россия». Представители городских властей предупредили, что в случае непринятия документа до конца текущего года они не успеют подготовить необходимые документы для проведения выборов по новым правилам.

Свердловские политики надеялись, что документ будет принят на последнем плановом в этом году заседании Заксобрания 5 декабря. На прошлой неделе вопрос был внесен в повестку дня с пометкой, что он будет рассмотрен при условии внесения необходимых документов. Как сообщает источник «URA.RU» в областных органах власти, проект закона уже больше недели лежит на столе губернатора, который отказывается его подписывать. Не сделает этого глава региона и до парламентского заседания.

Сразу несколько источников «URA.RU» утверждают, что причина очередной отсрочки кроется в принципиальной позиции Москвы, запретившей проводить в регионах крупные реформы до окончания выборов президента РФ. Они не исключают, что действие запрета может быть продлено и на более длительный срок. «Насколько я знаю, у федералов возникает резонный вопрос — зачем менять схему, если и при действующей модели лояльные власти кандидаты побеждали выборы и составляли в ней большинство. Они не понимают, почему нужно рисковать, меняя устоявшийся порядок и не приведет ли обсуждающийся шаг к негативным последствиям», — пояснил известный политик.

Андрей Жуковский не исключает, что выборы пройдут по действующим правилам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Заксобрания от «Справедливой России», курирующий кампанию «эсэров» по выборам в гордуму, Андрей Жуковский не исключает, что вопрос может быть заблокирован до осени. В этом случае выборы пройдут по действующей схеме.

Но источник в администрации губернатора это опровергает. По его информации, губернатор хочет добиться избрания гордумы полностью по одномандатным округам и просто додавливает ситуацию. Избрание без списков лишает многочисленные партии даже призрачного шанса на попадание в представительный орган власти, что и приводит к громким заявлениям на различных публичных мероприятиях. Получив на выборах мандат от всех свердловчан, Евгений Куйвашев по сути зачищает политический ландшафт региона от мест обитания оппозиционных политиков.

Время для этого маневра у губернатора есть. Известный свердловский депутат предположил, что ради принятия документа сразу в трех чтениях в середине декабря будет созвано внеочередное заседание Законодательного собрания. Областной парламентарий Вячеслав Вегнер при этом считает, что обсуждение реформы может быть перенесено на март. По его словам, вместе с данной инициативой депутатам могут предложить поправку об отмене всенародных выборов главы Екатеринбурга. Вместо них будет предложено избрание мэра по так называемой «советской» схеме. Она предусматривает проведение выборов на заседании гордумы из числа кандидатов, предложенных спецкомиссией.

Высокопоставленный представитель администрации города подтверждает, что законопроект может быть внесен в январе—феврале 2018 года. По его словам, муниципальные власти заинтересованы, чтобы это произошло как можно раньше, так как чиновникам придется потратить много времени на внесение соответствующих поправок в Устав города — они должны быть обсуждены на публичных слушаниях и утверждены городской думой.

Илья Захаров ждет консолидации депутатов гордумы и Заксобрания Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Председатель Екатеринбургского горизбиркома Илья Захаров также сообщил «URA.RU», что теоретически муниципальные власти успеют подготовить все необходимые для изменения порядка выборов решения даже в случае принятия законопроекта в марте. «Но это может произойти лишь в одном случае — если депутаты Заксобрания и гордумы выступят консолидированно и утвердят все документы в максимально кратчайшие сроки. Если возникнут споры и разночтения, могут возникнуть проблемы», — пояснил организатор выборов.

Значительная часть думцев не видит смысла в сохранении партийных списков даже в усеченном виде и выступает за то, чтобы все 100% мандатов распределялись между одномандатниками. К такому сценарию готовы даже единороссы, которым для соблюдения всех процедур нужно предстоящей весной провести праймериз по подбору кандидатов в депутаты. Руководитель исполкома партотделения Александр Косинцев сообщил «URA.RU», что федеральные органы «Единой России» в связи со стартовавшей президентской кампанией анонсировали перенос сроков подготовки и проведения предварительного голосования. Праймериз стартуют 28 марта. И до этого дня у органов власти есть время для принятия всех необходимых решений.