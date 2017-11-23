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23 ноября 2017
19:06  23 ноября 2017 0

Росгидромет не скрывал информацию о повышении уровня рутения-106 на Южном Урале

Пресс-тур на АО
Радиационный фон на Урале остается в нормеФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Выброс рутения на Урале
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Глава Росгидромета Максим Яковенко заявил, что его служба не скрывала информацию о повышении уровня рутения-106 в атмосфере нескольких российских регионов.

По словам Яковенко, ряд СМИ и общественных организаций интерпретируют информацию Росгидромета некорректно, а иногда и преднамеренно недобросовестно. Из-за этого служба изменит форму предоставления соответствующих отчетов.

Теперь в таблицах будут указаны данные о концентрациях обнаруженных загрязняющих веществ в сравнении с установленными предельно допустимыми концентрациями, пишет РИА «Новости».

Яковенко подчеркнул, что данные Единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки, полученные с 25 сентября по 6 октября, обработали специалисты Росгидромета и 13 октября выложили в открытый доступ. «Представители СМИ, заинтересованные организации и граждане могли ознакомиться с опубликованной информацией более месяца назад», — отметил Яковенко.

Кроме этого, Яковенко напомнил, что руководство Челябинской области, на основе данных Росгидромета, комментировало ситуацию еще 20 октября на специальной пресс-конференции. Были озвучены концентрации рутения-106 в атмосфере, говорилось также об их «ничтожности» и полном отсутствии опасности для населения.

В Росатоме ранее заявили, что на объектах российской атомной отрасли в этот период не происходило никаких инцидентов и аварий, способных вызвать даже незначительный рост уровня радиоактивного изотопа в атмосфере.

Лев Истомин
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