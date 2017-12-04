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04 декабря 2017
Главные новости Москвы
16:41  04 декабря 2017 0

В США опасаются за национальную безопасность из-за заявлений Трампа

Инаугурация Трампа. Москва, трамп дональд, трансляция, инаугурация, клятва
Трамп намерен занять лидирующую позицию в области вооруженияФото: Владимир Андреев © URA.RU

В США полагают, что поведение действующего президента Штатов Дональда Трампа может нанести урон национальной безопасности страны, так как он высказал ряд противоречивых суждений касательно ядерного оружия. Об этом говорится в новом докладе американской Ассоциации по ограничению вооружений.

В ведомстве опасаются изменений в ядерной политике США, которые могут быть вызваны появлением новой администрации, возглавляемой президентом. «Трамп вступил в должность без опыта во внешней политике и без стратегического мышления. Как его взгляды могут изменить направление ядерной политики США, станет понятнее, когда министерство обороны завершит свой обзор ядерной политики, ожидаемый в конце этого года или в начале 2018-го», — приводит «Федеральное агентство новостей» выдержку из документа.

В настоящее время администрация Дональда Трампа разрабатывает свою ядерную политику. Она готова взять на себя больший риск, чем ее предшественники, относительно ядерного оружия и потенциальных конфликтов на этой почве. В случае, если глава США получит больше полномочий, он начнет использовать ядерное оружие в ущерб политике безопасности США, считают авторы доклада. Трамп намерен наращивать ядерный арсенал страны, чтобы гарантировать ей утраченные, по его словам, лидирующие позиции в этой области. В этой связи в Ассоциации по ограничению вооружений отмечают, что это «в очередной раз демонстрирует неосведомленность нового американского президента по части ядерного оружия и непонимание им той беспрецедентной опасности, которую оно представляет».

Ранее российский сенатор Алексей Пушков высказал опасения по поводу развязывания Штатами войны на Корейском полуострове. По его мнению, Трамп рискует наступить на те же грабли, что и двое его предшественников.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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