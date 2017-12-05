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05 декабря 2017
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Главные новости Москвы
04:58  05 декабря 2017 0

В России взлетели цены на игрушки. К Новому году подорожают еще

Варианты подарков. Екатеринбург, игрушка, кукла, барби
Рост цен на игрушки обогнал инфляциюФото: Александр Мамаев © URA.RU

За последний год цены на детские игрушки в России выросли на 11%, в четыре раза обогнав инфляцию. В октябре, по данным госстатистики, средняя стоимость одной игрушки составляла 322 рубля, но это еще не предел — перед новогодними праздниками цены вырастут еще.

В октябре прошлого года, по данным «Известий», средняя цена игрушки равнялась 290 рублям, что на 11% ниже нынешней стоимости. Таким образом рост вчетверо превысил инфляцию, которая по данным на тот же месяц этого года составила 2,7%.

Эксперты объяснили рост цен улучшением качества игрушек, которые попадают на прилавки российских магазинов. В тоже время они не исключают, что дальнейшее повышение стоимости вынудит потребителей начать искать способы сэкономить, в том числе за счет покупок товаров из Китая в интернет-магазинах.

В то же время президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина спрогнозировала рост цен на игрушки уже в ближайшее время — к Новому году, объяснив это высоким спросом и, как следствие, использованием других методов доставки. К примеру, если в обычное время товар доставляют морским или наземным транспортом, то перед новогодними праздниками начинают доставлять его на самолетах, чтобы привезти большие партии в те же сроки.

Сергей Демин
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