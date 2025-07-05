Россиян предупредили о серьезном наказании за купание в фонтанах

По словам декана факультета права НИУ ВШЭ, профессора Вадима Виноградова, летний период приносит с собой ряд нарушений, среди которых особенно выделяются случаи купания в непредназначенных для этого местах. Он подчеркнул, что в соответствии с законодательством, купание в городских фонтанах может быть квалифицировано как мелкое хулиганство и влечь за собой серьезные последствия.
«Законодательство определяет перечень разрешенных мест для плавания и правила поведения на воде <...> Это касается и городских фонтанов, купание в которых может быть расценено как мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ) и повлечет штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест до 15 суток», — предупредил Виноградов в беседе с RT.
Кроме того, профессор акцентировал внимание на проблеме неправильной парковки в летний период. Многие автомобилисты, ища тень, заезжают на газоны, что также является нарушением. Виноградов напомнил, что согласно части 1 статьи 12.19 КоАП РФ, за такие действия предусмотрен административный штраф.
Ранее россиян уже предупреждали о штрафах за мойку автомобилей, складирование строительных материалов на землях общего пользования и размещение мусора в подъездах. За такие нарушения предусмотрены административные санкции, направленные на поддержание порядка и соблюдение законодательства в сфере благоустройства и ЖКХ.
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