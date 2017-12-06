В «Современнике» сделали заявление об увольнении Чулпан Хаматовой

09:14 06 декабря 2017 0

О том, что актриса уходит из театра, сообщили СМИ ФОТО: Чулпан Хаматова, Instagram

Актриса «Современника» Чулпан Хаматова может покинуть труппу, сообщили СМИ. В театре опровергли эту информацию.

Артистка взяла отпуск на полгода и может не вернуться на подмостки, написала «Газета.ру» со ссылкой на свои источнике в «Современнике». В московском театре поспешили назвать сообщение ложью. «Это ложь, это неправда», — приводит ТАСС слова сотрудницы пресс-службы театра.

Сама Хаматова также высказалась о своем уходе из «Современника». «Это не просто слухи, это безжалостное вранье!» — резко заявила актриса. Она отметила, что увидеть ее на сцене «Современника» действительно не получится в апреле и мае следующего года, но это — обычный академический отпуск, сообщает «Экспресс-газета»

Чулпан играет в театре «Современник» почти 20 лет, уточняет «Экономика сегодня». Она ведущая актриса театра, которая также занимает пост заместителя художественного руководителя

В СМИ часто появляется информация о Чулпан Хаматовой, которая на поверку оказывается неправдой. Так, в октябре этого года журналисты заявили, что артистка развелась со своим мужем Александром Шейным, добавляют «Дни.ру».