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06 декабря 2017
05 декабря 2017
Главные новости Пермского края
18:11  06 декабря 2017 0

Директор пермского музея современного искусства покинула пост

2014-03-20 Транзитная зона PERMM
Имя нового директора музея скоро объявятФото: Алексей Гущин © URA.RU

Руководитель музея современного искусства PERMM Елена Щербакова покинула свой пост. Официальной информации о том, кто займет ее место, пока нет.

Во вторник, 5 ноября, Елена Щербакова отработала свой последний день в должности директора PERMM. Как стало известно «URA.RU», с сегодняшнего дня и. о. руководителя музея назначен финансовый директор, однако это технический момент, и в скором времени будет объявлено имя нового директора PERMM. В Минкульте пока не комментируют кадровые перестановки в музее современного искусства.

Напомним, ранее «URA.RU» стало известно, что PERMM может возглавить директор предметно-языковой школы «Дуплекс» Вера Никольская. Она пока также воздерживается от комментариев.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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