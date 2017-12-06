Директор пермского музея современного искусства покинула пост

Имя нового директора музея скоро объявят
Руководитель музея современного искусства PERMM Елена Щербакова покинула свой пост. Официальной информации о том, кто займет ее место, пока нет.
Во вторник, 5 ноября, Елена Щербакова отработала свой последний день в должности директора PERMM. Как стало известно «URA.RU», с сегодняшнего дня и. о. руководителя музея назначен финансовый директор, однако это технический момент, и в скором времени будет объявлено имя нового директора PERMM. В Минкульте пока не комментируют кадровые перестановки в музее современного искусства.
Напомним, ранее «URA.RU» стало известно, что PERMM может возглавить директор предметно-языковой школы «Дуплекс» Вера Никольская. Она пока также воздерживается от комментариев.