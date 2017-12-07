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07 декабря 2017
06 декабря 2017
05 декабря 2017
14:34  07 декабря 2017 0

В ХМАО объявлен в розыск серийный преступник. Он вооружен, скрывается под чужим именем. ФОТО

Захария Незальзева подозревают в совершении серии преступлений, среди которых групповое убийствоФото: УМВД по ХМАО-Югре

Полиция Советского района ХМАО объявила в розыск Захария Даниловича Незальзева — мужчину 1973 года рождения, подозреваемого в совершении серии преступлений. Среди них убийство двух и более лиц, причинение тяжкого вреда здоровью и сбыт наркотиков. Злоумышленник вооружен и особо опасен. Может иметь при себе паспорт на чужое имя, сообщили «URA.RU» в четверг, 7 декабря, в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

Подозреваемый плотного телосложения, ростом — 175-180 сантиметров, с овальным лицом и короткими темно-русыми волосами. Носит бороду. Из особых примет: татуировка в виде меча с автоматом в лаврах на правой руке, шрам на левой стороне шеи, оставшийся после операции. Незальзев был одет в темно-зеленый зимний камуфляжный костюм, меховую шапку с хвостом лисы в задней части.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении описанного человека, югорская полиция просит обращаться в дежурную часть ОМВД по Советскому району.

Эльдар Булатов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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