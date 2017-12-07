В политсовете пермского регионального отделения «Единой России» прошла ротация. Его покинул Рустем Юсупов, который 1 декабря ушел с поста главы администрации губернатора Пермского края.
В четверг, 7 декабря, в Перми прошла итоговая конференция регионального отделения партии «Единая Россия», в рамках которой прошла ротация местного политсовета. В итоге политсовет покинули министр сельского хозяйства Пермского края Александр Козюков, политолог Алексей Копысов, зам руководителя региональной службы по тарифам, бывший глава Краснокамского района Юрий Крестьянников, экс-глава администрации губернатора Рустем Юсупов, бывший министр по делам Кизеловского угольного бассейна Олег Сухоруков и глава ЗАТО Звездный Ирина Ободова. Козюков и Копысов перешли в региональную контрольную комиссию.
Им на смену пришли депутат ЗС Сергей Яшкин, ректор пермского филиала ВШЭ Галина Володина, замглавы и по совместительству директор департамента внутренней политики администрации губернатора Леонид Политов, член ЦИК Антон Маклаев, координатор партийного проекта «Комфортная городская среда» Михаил Борисов и председатель регионального координационного совета сторонников «Единой России» Пермского края Ирек Хазиев.