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Главные новости Пермского края
15:09  07 декабря 2017 0

Экс-глава администрации губернатора Прикамья покинул политсовет «Единой России»

Конференция Единой России. Пермь, Рустем Юсупов
В политсовете пермского «ЕдРа» прошла ротацияФото: Алексей Глазырин © URA.RU

В политсовете пермского регионального отделения «Единой России» прошла ротация. Его покинул Рустем Юсупов, который 1 декабря ушел с поста главы администрации губернатора Пермского края.

В четверг, 7 декабря, в Перми прошла итоговая конференция регионального отделения партии «Единая Россия», в рамках которой прошла ротация местного политсовета. В итоге политсовет покинули министр сельского хозяйства Пермского края Александр Козюков, политолог Алексей Копысов, зам руководителя региональной службы по тарифам, бывший глава Краснокамского района Юрий Крестьянников, экс-глава администрации губернатора Рустем Юсупов, бывший министр по делам Кизеловского угольного бассейна Олег Сухоруков и глава ЗАТО Звездный Ирина Ободова. Козюков и Копысов перешли в региональную контрольную комиссию.

Им на смену пришли депутат ЗС Сергей Яшкин, ректор пермского филиала ВШЭ Галина Володина, замглавы и по совместительству директор департамента внутренней политики администрации губернатора Леонид Политов, член ЦИК Антон Маклаев, координатор партийного проекта «Комфортная городская среда» Михаил Борисов и председатель регионального координационного совета сторонников «Единой России» Пермского края Ирек Хазиев.

Виктор Дорофеев
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