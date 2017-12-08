Комарова оценила решение Путина снова стать президентом России

Губернатор Югры Наталья Комарова поддержала Владимира Путина в его решении выдвинуться на новый президентский срок. Об этом в пятницу, 8 декабря, глава автономного округа заявила на заседании правительства, сообщили «URA.RU» в департаменте общественных и внешних связей региона.
«Это важнейшее решение для всей страны, для регионов, где реализуются инициированные президентом государственные программы по строительству школ, детских садов, автомобильных дорог, модернизации предприятий, защиты прав граждан», — заявила глава ХМАО.
Владимир Путин, как уже сообщало агентство, заявил о своей готовности участвовать в выборах президента России накануне, во время встречи с работниками Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде. Ранее главе государства неоднократно задавали вопрос относительно участия в выборах 2018 года, однако Путин до последнего хранил интригу.