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08 декабря 2017
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06 декабря 2017
11:59  08 декабря 2017 0

Комарова оценила решение Путина снова стать президентом России

Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск , комарова наталья
Губернатор ХМАО прокомментировала заявление главы государстваФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова поддержала Владимира Путина в его решении выдвинуться на новый президентский срок. Об этом в пятницу, 8 декабря, глава автономного округа заявила на заседании правительства, сообщили «URA.RU» в департаменте общественных и внешних связей региона.

«Это важнейшее решение для всей страны, для регионов, где реализуются инициированные президентом государственные программы по строительству школ, детских садов, автомобильных дорог, модернизации предприятий, защиты прав граждан», — заявила глава ХМАО.

Владимир Путин, как уже сообщало агентство, заявил о своей готовности участвовать в выборах президента России накануне, во время встречи с работниками Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде. Ранее главе государства неоднократно задавали вопрос относительно участия в выборах 2018 года, однако Путин до последнего хранил интригу.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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