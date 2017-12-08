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08 декабря 2017
16:40  08 декабря 2017 0

Россиянин умер после четырех отказов «Скорой» приехать на вызов

Пресс-тур на территорию медгородка, открытие новой поликлиники, вручение автомобилей скорой медицинской помощи. Челябинск, медицина, скорая помошь
Медики не посчитали нужным выезжать к больномуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о халатности врачей, которая привела к смерти человека. Его жена четыре раза пыталась вызвать бригаду медиков, но «Скорая помощь» на вызов так и не приехала.

Инцидент произошел в ночь на 16 ноября, когда двое фельдшеров при наличии показаний к экстренной госпитализации мужчины так и не организовали выезд бригады к нему. Вместо этого медики посоветовали женщине сводить мужа к участковому врачу.

В результате мужчине оказали медицинскую помощь только спустя 10 часов, после чего он скончался. В дело вмешалась прокуратура, 6 декабря было возбуждено уголовное дело, пишет «Интерфакс».

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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