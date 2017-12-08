Россиянин умер после четырех отказов «Скорой» приехать на вызов

Медики не посчитали нужным выезжать к больному
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о халатности врачей, которая привела к смерти человека. Его жена четыре раза пыталась вызвать бригаду медиков, но «Скорая помощь» на вызов так и не приехала.
Инцидент произошел в ночь на 16 ноября, когда двое фельдшеров при наличии показаний к экстренной госпитализации мужчины так и не организовали выезд бригады к нему. Вместо этого медики посоветовали женщине сводить мужа к участковому врачу.
В результате мужчине оказали медицинскую помощь только спустя 10 часов, после чего он скончался. В дело вмешалась прокуратура, 6 декабря было возбуждено уголовное дело, пишет «Интерфакс».