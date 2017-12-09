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09 декабря 2017
17:00  09 декабря 2017 0

«Появилась версия, близкая к правде». Росгидромет назвал возможный источник неприятного запаха в Москве

Эпидемии, болезнь, противогаз, биологическая защита, маска медицинская, эпидемия, болезнь, маска медицинская, кашель
Накануне москвичи массово пожаловались на резкий запах в столицеФото: depositphotos.com © URA.RU

Неприятный запах, на который 8 декабря пожаловались москвичи, по версии Росгидромета, распространился с территории полигона в Некрасовке. Накануне там проводились очистные работы.

Об этом рассказал начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, пишет РБК. «Появилась версия, близкая к правде. В „Некрасовке“ производились очистные работы. Кроме того, вчера за сутки было три пожара, один из них крупный, который мог принести гарь», — сказал Варакин. Он добавил, что ведомство не может определить источник неприятного запаха — этим занимается Роспотребнадзор.

На резкий запах сероводорода жители столицы пожаловались в минувшую пятницу, 8 декабря. «В парке у Яузы очень сильный запах газа и сероводорода. Ядовитый запах с улицы проникает в дома и квартиры», — написала пользователь «твиттера» Елена Махина. Специалисты Роспотребнадзора организовали проверку в девяти административных округов Москвы, но однозначного ответа об источнике запаха пока никто не дает.

Семен Гринберг
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