Неприятный запах, на который 8 декабря пожаловались москвичи, по версии Росгидромета, распространился с территории полигона в Некрасовке. Накануне там проводились очистные работы.
Об этом рассказал начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, пишет РБК. «Появилась версия, близкая к правде. В „Некрасовке“ производились очистные работы. Кроме того, вчера за сутки было три пожара, один из них крупный, который мог принести гарь», — сказал Варакин. Он добавил, что ведомство не может определить источник неприятного запаха — этим занимается Роспотребнадзор.
На резкий запах сероводорода жители столицы пожаловались в минувшую пятницу, 8 декабря. «В парке у Яузы очень сильный запах газа и сероводорода. Ядовитый запах с улицы проникает в дома и квартиры», — написала пользователь «твиттера» Елена Махина. Специалисты Роспотребнадзора организовали проверку в девяти административных округов Москвы, но однозначного ответа об источнике запаха пока никто не дает.