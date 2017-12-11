Пермская прокуратура запретила ликвидировать Дом ребенка

Прокуратура Пермского края обнаружила грубые нарушения в постановлении регионального кабмина о реорганизации Дома ребенка. Надзорное ведомство не только отменило ликвидацию учреждения, но и потребовало привлечь к ответственности должностных лиц, придумавших эту схему.
Согласно постановлению ведомства, вопреки заявлениям чиновников, запланированная реорганизация Дома ребенка путем его присоединения к детской клинической больницей №13 действительно могла привести к ликвидации учреждения, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. При этом было бы нарушено российское законодательство по защите прав детей. В связи с этим вынесено решение об отмене приказа регионального минздрава, а так же о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение прав детей.
Поводом для реагирования прокуратуры стали многочисленные публикации в СМИ. В октябре пермяки начали сбор подписей за отмену реорганизации. Пермское региональное отделение «Родительского сопротивления» тогда заявило, что чиновники пытаются сократить расходы бюджета за счет ликвидации Дома ребенка, где проходят лечение более 100 детей в возрасте до четырех лет с поражениями нервной системы и нарушениями психики. При этом чиновники на заседании на заседании экспертного совета при минздраве утверждали, что реорганизация не приведет к существенному ухудшению положения детей.