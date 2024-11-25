Жители Пермского края массово попадают в травмпункты из-за гололеда

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Ходить по улицам опасно
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Десятки жителей Пермского края получают травмы из-за гололеда, который наблюдается на улицах городов. Только в Березниках за субботу и воскресенье в травмпункты попали почти 40 человек.

«За минувшие выходные — 23 и 24 ноября — в травмпункт нашей больницы за медицинской помощью обратились 111 человек. Из них 39 человек получили травмы на улицах города», — говорится на странице больницы имени Вагнера.

В основном пешеходы получают растяжения, вывихи, ушибы и переломы. Два человека со сложными переломами были госпитализированы.

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Десятки жителей Пермского края получают травмы из-за гололеда, который наблюдается на улицах городов. Только в Березниках за субботу и воскресенье в травмпункты попали почти 40 человек. «За минувшие выходные — 23 и 24 ноября — в травмпункт нашей больницы за медицинской помощью обратились 111 человек. Из них 39 человек получили травмы на улицах города», — говорится на странице больницы имени Вагнера. В основном пешеходы получают растяжения, вывихи, ушибы и переломы. Два человека со сложными переломами были госпитализированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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