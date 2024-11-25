Жители Пермского края массово попадают в травмпункты из-за гололеда

Ходить по улицам опасно
Десятки жителей Пермского края получают травмы из-за гололеда, который наблюдается на улицах городов. Только в Березниках за субботу и воскресенье в травмпункты попали почти 40 человек.
«За минувшие выходные — 23 и 24 ноября — в травмпункт нашей больницы за медицинской помощью обратились 111 человек. Из них 39 человек получили травмы на улицах города», — говорится на странице больницы имени Вагнера.
В основном пешеходы получают растяжения, вывихи, ушибы и переломы. Два человека со сложными переломами были госпитализированы.
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