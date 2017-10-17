{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
«ЕР» готовят для Путина. Собчак расскажет Дудю о планах на президентский пост. Губернатор Бурков забирает друзей с Урала
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,34
Динамика за 2 недели
Евро 67,46
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 октября 2017
16 октября 2017
15 октября 2017
14 октября 2017
16:45  17 октября 2017 0

Пермский минздрав пообещал сохранить Дом ребенка. Маленьких пациентов устроят в семьи

Министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев. Пермь, матвеев дмитрий
Матвеев пообещал индивидуальный подход к каждому воспитаннику Дома ребенкаФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Министерство здравоохранения Пермского края приняло решение о реорганизации Дома ребенка в Перми, в котором содержатся 102 ребенка в возрасте до 4 лет с поражениями нервной системы и нарушениями психики. Как рассказали в пресс-службе ведомства, детский центр будет прикреплен к ДКБ №13 в качестве обособленного структурного подразделения.

В министерстве подчеркнули, что учреждение не будет закрыто в ходе реорганизации. Чиновники обещают, что Дом ребенка сохранит все свои функции. Параллельно совместно с минсоцразвития продолжится устройство детей-пациентов в семьи. Также в минздраве считают, что работа Дома ребенка в составе многопрофильной больницы позволит оказывать детям более качественную медицинскую помощь.

Реформа также позволит создать в ДКБ №13 централизованную службу, которая будет следить за лечением всех детей Пермского края, оставшихся без попечения родителей и находящихся в государственных учреждениях.

«Главный приоритет в данном преобразовании — это учесть интересы самих детей, причем отдельно каждого ребенка. Поэтому совместно с минсоцразвития и группой экспертов мы будем прорабатывать индивидуальную программу жизнеустройства каждого воспитанника Дома ребенка», — заявил и. о. министра здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев.

Ранее «URA.RU» сообщало, что жители Пермского края пишут местному губернатору Максиму Решетникову открытые письма и петиции. Активисты беспокоятся, что Дом ребенка будет закрыт. Хотя экспертный совет по вопросу реорганизации пришел к выводу, что изменения не повредят детям-инвалидам.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров