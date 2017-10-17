Министерство здравоохранения Пермского края приняло решение о реорганизации Дома ребенка в Перми, в котором содержатся 102 ребенка в возрасте до 4 лет с поражениями нервной системы и нарушениями психики. Как рассказали в пресс-службе ведомства, детский центр будет прикреплен к ДКБ №13 в качестве обособленного структурного подразделения.
В министерстве подчеркнули, что учреждение не будет закрыто в ходе реорганизации. Чиновники обещают, что Дом ребенка сохранит все свои функции. Параллельно совместно с минсоцразвития продолжится устройство детей-пациентов в семьи. Также в минздраве считают, что работа Дома ребенка в составе многопрофильной больницы позволит оказывать детям более качественную медицинскую помощь.
Реформа также позволит создать в ДКБ №13 централизованную службу, которая будет следить за лечением всех детей Пермского края, оставшихся без попечения родителей и находящихся в государственных учреждениях.
«Главный приоритет в данном преобразовании — это учесть интересы самих детей, причем отдельно каждого ребенка. Поэтому совместно с минсоцразвития и группой экспертов мы будем прорабатывать индивидуальную программу жизнеустройства каждого воспитанника Дома ребенка», — заявил и. о. министра здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев.
Ранее «URA.RU» сообщало, что жители Пермского края пишут местному губернатору Максиму Решетникову открытые письма и петиции. Активисты беспокоятся, что Дом ребенка будет закрыт. Хотя экспертный совет по вопросу реорганизации пришел к выводу, что изменения не повредят детям-инвалидам.