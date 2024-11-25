Пермяки пожаловались на водителя автобуса, игнорирующего остановки

Последний вечерний автобус №38 в Перми проехал мимо остановок
Пермяки жалуются на водителя автобуса №38, который вечером проезжает по маршруту без остановок. Об этом они сообщили в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
«38 маршрут, последний рейс. Снова проехал маршрут чисто для галочки, чтобы GPS показал, что он на маршруте», — пожаловался автор поста.
URA.RU отправило запрос в департамент транспорта администрации Перми. Ответ на него ожидается. Ранее сообщалось, что в 2024 году пермяки не смогли уехать на автобусе 100 тысяч раз из-за отсутствия водителей.
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