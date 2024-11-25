Якушев высоко оценил реализацию социальных проектов в Пермском крае

Якушев обсудил с Махониным реализацию партийных проектов ЕР в Прикамье
© Служба новостей «URA.RU»
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В адресной работе партии помогают первичные отделения из регионов
В адресной работе партии помогают первичные отделения из регионов Фото:

В Прикамье успешно реализуется целый комплекс социальноореинтированных проектов партии «Единая Россия». Итоги проделанной работы и ближайшие планы обсудил губернатор региона Дмитрий Махонин с исполняющим обязанности секретаря Генсовета ЕР Владимиром Якушевым.

«С Владимиром Якушевым обсудили итоги работы и планы на будущее. Пермский край входит в число лидеров по количеству реализованных проектов партии», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

По программе «Формирование комфортной городской среды» с начала года обновили 155 дворов и 65 парков, скверов, набережных и прочих общественных пространств. Регулярно расширяется система региональных мер поддержки участников спецоперации. Бойцам помогают с реабилитацией, трудоустройством и переобучением.

На встрече также обсудили реализацию народной программы. Благодаря ей в муниципалитетах Прикамья благоустраивают скверы, парки и дворы, обустраивают спортплощадки, устанавливают памятники, посвященные ВОВ и героям СВО. По оценке Якушева, огромную поддержку в работе — оказывают первичные отделения ЕР.

В начале ноября в пермской «Единой Россия» занялись переформатированием первичных организаций. Первый замсекретаря реготделения партии Вячеслав Григорьев рассказывал URA.RU, что основная цель проекта — вовлечь актив в местную партийную повестку, научив пользоваться всеми инструментами, которые есть в Прикамье. Совет краевых первичных отделений ЕР возглавил начальник МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений Пермского муниципального округа» Дмитрий Аликин.

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В Прикамье успешно реализуется целый комплекс социальноореинтированных проектов партии «Единая Россия». Итоги проделанной работы и ближайшие планы обсудил губернатор региона Дмитрий Махонин с исполняющим обязанности секретаря Генсовета ЕР Владимиром Якушевым. «С Владимиром Якушевым обсудили итоги работы и планы на будущее. Пермский край входит в число лидеров по количеству реализованных проектов партии», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. По программе «Формирование комфортной городской среды» с начала года обновили 155 дворов и 65 парков, скверов, набережных и прочих общественных пространств. Регулярно расширяется система региональных мер поддержки участников спецоперации. Бойцам помогают с реабилитацией, трудоустройством и переобучением. На встрече также обсудили реализацию народной программы. Благодаря ей в муниципалитетах Прикамья благоустраивают скверы, парки и дворы, обустраивают спортплощадки, устанавливают памятники, посвященные ВОВ и героям СВО. По оценке Якушева, огромную поддержку в работе — оказывают первичные отделения ЕР. В начале ноября в пермской «Единой Россия» занялись переформатированием первичных организаций. Первый замсекретаря реготделения партии Вячеслав Григорьев рассказывал URA.RU, что основная цель проекта — вовлечь актив в местную партийную повестку, научив пользоваться всеми инструментами, которые есть в Прикамье. Совет краевых первичных отделений ЕР возглавил начальник МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений Пермского муниципального округа» Дмитрий Аликин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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