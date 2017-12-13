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13 декабря 2017
12 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
18:23  13 декабря 2017 0

«Негде попу помыть!» На Урале в детском саду три недели нет горячей воды

Разное. Курган, вода из крана
Отсутствием горячей воды в садике заинтересовалась прокуратураФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Красноуральске в детском саду №3 уже три недели нет горячей воды, так как она «перемерзла». По словам родителей, дети не могут даже нормально умыться. Горожане обратились за помощью к депутатам, те направили запрос в прокуратуру.

Письмом возмущенных родителей с «URA.RU» поделился депутат гордумы Дмитрий Ивашевский. «В детском саду №3 уже третью неделю нет горячей воды. Как говорят в администрации данного детского сада, „она перемерзла“. При этом никаких действий с их стороны не производится для решения данной проблемы. А там ведь дети, и неизвестно каким образом они умываются. Не говоря уже о малышах в младших группах, которым, уж извините, иногда надо и попу помыть», — говорится в письме.

Автор письма отметил, что сотрудникам детского садика приходится убираться в группах и мыть посуду холодной водой. Ивашевский направил обращение в городскую прокуратуру. «Сегодня в 12:30 совместно с редактором газеты „Пульс города“ мы посетили МБДОУ „Детский сад №3“ и убедились в отсутствии горячего водоснабжения, — написал Ивашевский прокурору Владиславу Астраханцеву. — Так как глава ГО Красноуральск Кузьминых не принял меры для восстановления горячего водоснабжения, прошу вас принять меры прокурорского реагирования».

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Депутат побывал в садике и подтвердил, что горячей воды там нет Фото: Дмитрий Ивашевский

В пресс-службе областной прокуратуры «URA.RU» сообщили, что по изложенным фактам проходит проверка. Дозвониться до администрации Красноуральска для комментария не удалось.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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