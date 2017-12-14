Валентин Гафт попал в больницу в Москве

22:54 14 декабря 2017 0

Валентин Гафт — народный артист РСФСР Фото: Wikimedia Commons

82-летнего российского актера Валентина Гафта госпитализировали в столичную больницу. Телеграм-канал Mash пишет, что артисту понадобилась помощь врачей после неудачного падения.

Театр «Современник», в котором Гафт работает ведущим актером отменил спектакль «Пока существует пространство» и перенес его на февраль 2018 года.

Ранее Депутат и певец Иосиф Кобзон рассказал журналистам, что актеры Валентин Гафт и Олег Табаков «серьезно больны». «Мне хочется и им, и всем, кто подвержен болезни, пожелать скорейшего выздоровления», — сказал тогда Кобзон.