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03 декабря 2017
Главные новости Москвы
19:33  03 декабря 2017 0

Кобзон рассказал о тяжелых болезнях Гафта и Табакова

XV (15) съезд ЕР. Второй день. Москва, кобзон иосиф, съезд ер, единая россия
Иосиф Кобзон пожелал артистам скорейшего выздоровленияФото: Владимир Андреев © URA.RU

Певец Иосиф Кобзон за кулисами фестиваля «Песня года» рассказал журналистам о болезнях актеров Валентина Гафта и Олега Табакова.

«Валя Гафт и Олег Табаков серьезно больны, и мне хочется и им, и всем, кто подвержен болезни, пожелать скорейшего выздоровления», — заявил артист, его слова приводит портал «Дни.ру». При этом журналисты отмечают, что и самому 80-летнему Иосифу Кобзону выходить на сцену становится все труднее — в «Олимпийском», где проходит фестиваль, он шел к зрителю с большим трудом.

В конце ноября Олега Табакова госпитализировали. 82-летнего артиста положили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Накануне Табаков впал в состояние глубокого оглушения и фактически находится без сознания. Госпитализация артиста была связана с воспалившийся перелом нижней челюсти, а также обострением пневмонии.

В июне стало известно о том, что Валентин Гафт оказался в больнице после нескольких жалоб на острую боль. 81-летний артист несколько дней проходил полное медицинское обследование в одной из столичных клиник.

Нина Калинина
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