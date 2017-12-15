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15 декабря 2017
14 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
22:50  15 декабря 2017 0

Свердловский экс-полицейский получил срок за угон дорогих иномарок

Караоке, сумасшедший ученый, автоугонщики, ПВО, Болгария, автоугонщик, кража автомобиля, взлом автомобиля, вор, транспортное средство
Угонщики использовали специальное оборудование, чтобы вскрыть машины (фото из архива)Фото: depositphotos.com © URA.RU

Бывшего инспектора ДПС вместе с сообщником осудили на 6 лет и 4 месяца исправительной колонии за хищение дорогих иномарок в Свердловской области. Сухоложский городской суд признал их виновными в кражах, совершенных группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере.

Мужчины с 2013 по 2017 год угнали восемь дорогостоящих авто в Екатеринбурге, Сухом Логу, Богдановиче, Сысерти и Ревде, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Общий ущерб от преступлений составил свыше 8,4 миллиона рублей. Угонщики использовали аппаратуру, позволяющую «считывать» ключ системы сигнализации, после чего им удавалось открывать автомобили. Краденые машины они продавали, «перебивая» номера в одном из гаражных боксов в Каменске-Уральском.

Силовики обнаружили два автомобиля и вернули их владельцам. Для возмещения материального ущерба остальным потерпевшим был наложен арест на имущество обвиняемых. В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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