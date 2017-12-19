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Главные новости Югры
13:15  19 декабря 2017 5

Крупный нефтяной поселок в ХМАО затопило нечистотами — пострадали школа и детский сад

Прорыв воды у спорткомплекса Курган, ливневая канализация
Канализация в поселке Нижнесортымский не справляется, но чиновники заработали 5 млн рублейФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Поселок Нижнесортымский (Сургутский район) начало затапливать канализационным стоками. В распоряжении «URA.RU» попали акты обследования социальных объектов и жалобы от местных жителей в адрес районной администрации.

В документах говорится, что жители поселка Нижнесортымский обнаружили порыв в системе канализации — стоки стекают прямо в местную речку. Происходит это рядом с детским садиком. Сельчане пишут, что в этой части населенного пункта практически невозможно дышать из-за запаха нечистот.

Проблемы начались и в местной школе. В акте обследования приводятся данные, что подвальные помещения образовательного учреждения затоплены нечистотами, из-за чего руководство школы обязали сократить водопотребление, а местной коммунальной организации принять срочные меры.

В пресс-службе администрации Сургутского района пообещали уточнить информацию и прокомментировать ее позднее, однако ранее глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своем блоге рассказывал о махинациях чиновников поселка, из-за чего и могли возникнуть проблемы с канализацией. Мэр объяснил, что местная администрация отключила свою часть очистных сооружений, собирая при этом деньги с потребителей. Объем незаконного обогащения, по версии мэрии района, составил более 5 млн рублей.

Численность местного населения в поселке Нижнесортымский — порядка 12,5 тыс. человек, почти столько же там вахтовиков нефтяной компании и нефтесервисных предприятий. Глава поселка Петр Рымарев не ответил на звонки на сотовый телефон. В приемной администрации Нижнесортымского корреспонденту агентства сообщили, что Рымарева нет на месте. Добавим, за незаконное обогащение на администрацию поселения уже написано заявление в прокуратуру и подан иск в суд.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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