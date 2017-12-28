Чебаркульская прокуратура выяснила, что восемь чиновников администрации района представили недостоверные данные о доходах и имуществе. Это относится к начальникам управления соцзащиты населения и управления по земельно-имущественным отношениям, сообщила «URA.RU» старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ.
Самыми существенными нарушениями стало отсутствие в декларациях информации о дополнительных доходах, которые чиновники получили помимо основной работы. По итогам проверки главе района Александру Королю, а также руководителям управлений внесены представления с требованием устранить нарушения и привлечь виновных к ответственности.
Чебаркульская прокуратура — одна из самых щепетильных в вопросах предоставления сведений о доходах и имуществе чиновников и их семей. По иску местного надзорного органа из-за ошибок в декларации уволен вице-мэр Чебаркуля по городскому хозяйству Виктор Малеванный. Сейчас идет судебное разбирательство об отставке спикера горсобрания Сергея Старостина.