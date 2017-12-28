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28 декабря 2017
27 декабря 2017
Главные новости Челябинской области
15:23  28 декабря 2017 0

Прокуратура требует «крови». Восемь южноуральских чиновников рискуют должностями

Клипарт. Чебаркуль, прокуратура чебаркуля
В прокуратуре Чебаркуля очень тщательно проверяют декларации о доходах чиновниковФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чебаркульская прокуратура выяснила, что восемь чиновников администрации района представили недостоверные данные о доходах и имуществе. Это относится к начальникам управления соцзащиты населения и управления по земельно-имущественным отношениям, сообщила «URA.RU» старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ.

Самыми существенными нарушениями стало отсутствие в декларациях информации о дополнительных доходах, которые чиновники получили помимо основной работы. По итогам проверки главе района Александру Королю, а также руководителям управлений внесены представления с требованием устранить нарушения и привлечь виновных к ответственности.

Чебаркульская прокуратура — одна из самых щепетильных в вопросах предоставления сведений о доходах и имуществе чиновников и их семей. По иску местного надзорного органа из-за ошибок в декларации уволен вице-мэр Чебаркуля по городскому хозяйству Виктор Малеванный. Сейчас идет судебное разбирательство об отставке спикера горсобрания Сергея Старостина.

Сергей Леонов
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