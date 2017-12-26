Чебаркульский городской суд отказал в удовлетворении иска прокуратуры о прекращении депутатских полномочий действующего спикера горсобрания Сергея Старостина. Однако на это решение будет подана апелляция, сообщил «URA.RU» глава надзорного ведомства Александр Соловьев.
«Конечно, вердиктом суда не удовлетворены, поскольку оно принято не в нашу пользу. Поэтому да, будем оспаривать, как только получим решение. Это будет, видимо, уже после Нового года», — сказал силовик.
Прокуратура подала в суд, поскольку депутаты отказались отзывать мандат у своего председателя из-за неточностей в декларации о доходах и имуществе. Надзорное ведомство считает, что нарушения настолько серьезны, что в отношении Сергея Старостина должны применить законодательство о коррупции, подразумевающее отставку. Но депутаты решили, что неточности не столь принципиальны. Суд первой инстанции встал на их сторону.
Сергей Старостин отказался от комментариев. Консультант суда Антон Зеленин добавил, что пока оглашена резолютивная часть решения (итог), а мотивировочная (почему решение именно такое) будет изготовлена в течение пяти рабочих дней.
Ранее прокуратура Чебаркуля добилась в суде увольнения вице-мэра по городскому хозяйству Виктора Малеванного. Он допустил ошибки при заполнении декларации.