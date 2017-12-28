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29 декабря 2017
28 декабря 2017
17:56  28 декабря 2017 2

Звезды шоу-бизнеса блеснули нарядами на новогоднем приеме у президента. ФОТО

Путин сидел в первом рядуФото: сайт президента России

Фотографии с торжественного вечера в Кремле, посвященного празднованию Нового года, где присутствовали политики, общественные деятели и звезды шоу-бизнеса, попали в Сеть. Поделились снимками сами участники торжества, главной целью которых, по-видимому, было похвастаться нарядами.

На приеме у президента, в частности, были замечены Надежда Бабкина, Иосиф Пригожин и Валерия, Александр Розенбаум, Валентин и Марина Юдашкины, Тамара Гвердцители, Николай Расторгуев, Владимир Винокур, Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Тина Канделаки, Филипп Киркоров, Наташа Королева, Полина Гагарина, Олег Газманов, Игорь Николаев и другие, отмечает Star Hit. Президент РФ Владимир Путин сидел в первом ряду. Он произнес торжественную речь со сцены, подводя итоги уходящего года. Глава государства фотографировался с гостями вечера, как и его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Гостей праздника развлекал в том числе детский хор, которым дирижировал Валерий Гергиев.

Ранее «URA.RU» опубликовало информацию о том, сколько стоит спеть с российскими знаменитостями. Так например, дуэт с Димой Биланом обойдется в 50 тысяч евро.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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