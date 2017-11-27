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27 ноября 2017
Главные новости Москвы
22:04  27 ноября 2017 0

СМИ узнали, сколько стоит спеть с Биланом, Бузовой и Киркоровым

Яна Рудковская выставила на продажу дуэты со знаменитостямиФото: официальная страница Яны Рудковской в Instagram

Сотрудники «Академии кино и шоу-бизнеса S.T.A.R.S.» предлагают быстрый путь для того, чтобы сделать из ребенка звезду. Телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская совместно с телеканалом «МУЗ-ТВ» организовывают детскую премию «Kinder МУЗ Awards». В рамках проекта они продают дуэты со знаменитыми российскими певцами.

Мероприятие пройдет в Государственном центральном концертном зале «Россия» 6 декабря. За месяц до вручения премии организаторы начали активные поиски состоятельных родителей, которые хотели бы видеть своих детей на телеэкранах и готовы отдать за это большие деньги, передает Star Hit.

«Мы предлагаем выступить с Димой Биланом на премии за 50 тысяч евро. В эту сумму входят съемки, монтаж клипа, его годовая ротация на „МУЗ-ТВ“ в рамках программы „Детская десятка с Яной Рудковской“, а также автоматическое попадание в номинацию „Лучший дуэт года“ на нашей премии в 2018 году», — рассказала порталу по телефону сотрудница академии, представившаяся Марией.

За эту же сумму она предложила такой же набор опций с Филиппом Киркоровым. При желании сделать свое чадо ведущим одного из отделений родители должны доплатить сверху 30 тысяч евро. Дуэт с Ольгой Бузовой, у которой, кроме всего прочего, 10 миллионов подписчиков в Instagram, или с Николаем Басковым оценивают в 4 млн рублей или 57 тысяч евро. «Церемония юбилейная, будет шикарно!» — заключила Мария. Отмечается, что один из дуэтов с Киркоровым уже продан.

Заработанную крупную сумму нужно на что-то потратить. Рудковской это не составит труда, так как за продюсером часто отмечают аристократические наклонности. Например то, что ее сын от фигуриста Евгения Плющенко ходит с рюкзаком по цене автомобиля, а также подрабатывает моделью люксовых брендов. За такое поведение юморист Максим Галкин однажды высмеял Яну Рудковскую в соцсети.

Ксения Томашова
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