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29 декабря 2017
13:15  29 декабря 2017 1

Водитель автобуса рассказал, почему врезался в остановку с людьми в Москве. Задержан еще один возможный виновник. ФОТО

Поступавшая информация о погибших не подтвердиласьФото: @Repvbblica/ Twitter

Водитель рейсового автобуса, который протаранил остановку на Сходненской улице в Москве, рассказал о причинах аварии. По словам 57-летнего Судоуров Раджабали, он пытался уйти от столкновения с такси.

«Меня подрезал таксист, я уходил от аварии, после этого потерял управление и вылетел на остановку. Я пытался объехать людей, — приводит слова водителя телеграм-канал Mash. О задержании возможного виновника ДТП, управлявшего черной «Нексией», примерно полчаса назад сообщил в Twitter департамент транспорта правительства Москвы. 57-летний водитель автобуса, по данным властей, не имеет ни одного нарушения ПДД с 2015 года, был трезв и прошел предрейсовый контроль.

Как сообщало «URA.RU», авария произошла утром, 29 декабря. Очевидцы в соцсетях рассказывали о погибших, однако эта информация не подтвердилась. В результате ДТП пострадали три человека, пишет «Национальная служба новостей». Отмечается, что водитель автобуса также не получил серьезных травм.

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Не исключено, что именно эта Nexia спровоцировала новое ЧП с автобусом и пострадавшими в столице Фото: witter департамента транспорта Москвы

Ранее, 25 декабря, в Москве другой пассажирский автобус на скорости влетел в подземный переход метро. Пять человек погибли, еще около десяти получили различные травмы. Водитель позже рассказал, что автобус сам начал движение, а он не смог его остановить из-за неисправности тормозов.

Виктор Дорофеев
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