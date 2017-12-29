13:15 29 декабря 2017 1

Водитель автобуса рассказал, почему врезался в остановку с людьми в Москве. Задержан еще один возможный виновник. ФОТО

Поступавшая информация о погибших не подтвердилась Фото: @Repvbblica/ Twitter Водитель рейсового автобуса, который протаранил остановку на Сходненской улице в Москве, рассказал о причинах аварии. По словам 57-летнего Судоуров Раджабали, он пытался уйти от столкновения с такси. «Меня подрезал таксист, я уходил от аварии, после этого потерял управление и вылетел на остановку. Я пытался объехать людей, — приводит слова водителя телеграм-канал Mash. О задержании возможного виновника ДТП, управлявшего черной «Нексией», примерно полчаса назад сообщил в Twitter департамент транспорта правительства Москвы. 57-летний водитель автобуса, по данным властей, не имеет ни одного нарушения ПДД с 2015 года, был трезв и прошел предрейсовый контроль. Как сообщало «URA.RU», авария произошла утром, 29 декабря. Очевидцы в соцсетях рассказывали о погибших, однако эта информация не подтвердилась. В результате ДТП пострадали три человека, пишет «Национальная служба новостей». Отмечается, что водитель автобуса также не получил серьезных травм. 1/2 Не исключено, что именно эта Nexia спровоцировала новое ЧП с автобусом и пострадавшими в столице Фото: witter департамента транспорта Москвы Ранее, 25 декабря, в Москве другой пассажирский автобус на скорости влетел в подземный переход метро. Пять человек погибли, еще около десяти получили различные травмы. Водитель позже рассказал, что автобус сам начал движение, а он не смог его остановить из-за неисправности тормозов.