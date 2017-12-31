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Главные новости Свердловской области
11:55  31 декабря 2017 0

По центру Екатеринбурга пробежались полуголые Деды Морозы. ФОТО

Заседание Законодательного Собрания с губернатором СО. Екатеринбург, новый год, дед мороз, препятствие, стрелы, преграда, санта клаус
Из экипировки на Дедах Морозах были только шорты, шапки и бородыФото: Анна Майорова © URA.RU

По центру Екатеринбурга утром 31 декабря пробежали 11 полуголых Дедов Морозов — моржей. Любители здорового образа жизни, нарядившись в шапки, бороды и красные шорты, отправились на улицы создавать новогоднее настроение.

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На пробежку вышли Деды Морозы всех возрастов Фото: соцсети

Спортсмены стартовали от стадиона «Юность», прошлись по Вайнера и по Плотинке, а потом отправились в ледовый городок, где фотографировались с прохожими. Горожане позже охотно поделились совместными фото с моржами в соцсетях. Правда, мнения жителей города о таком флешмобе разделились. «Даешь снегурок!» — потребовали в комментариях. Некоторые пользователи предположили, что «их гопники раздели». А кого-то забег моржей даже возмутил: «Как в порно. Гей-парад какой-то», «Только в Екатеринбурге можно такую чушь всегда увидеть!» — написали пользователи в соцсетях. Показательной пробежкой по центру города моржи не ограничились — полуголых Дедов Морозов видели даже на Шарташе.

Готовиться к празднику россияне продолжают по всей стране. В Новом Уренгое провели тест-драйв саней Деда Мороза. А автор навозного Ждуна из Якутии «порадовал» новым шедевром к празднику — сельчанин вылепил символ Нового года из сухой травы, палок и отходов жизнедеятельности.

Кирилл Егоров
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