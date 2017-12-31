По центру Екатеринбурга пробежались полуголые Деды Морозы. ФОТО

По центру Екатеринбурга утром 31 декабря пробежали 11 полуголых Дедов Морозов — моржей. Любители здорового образа жизни, нарядившись в шапки, бороды и красные шорты, отправились на улицы создавать новогоднее настроение.
Спортсмены стартовали от стадиона «Юность», прошлись по Вайнера и по Плотинке, а потом отправились в ледовый городок, где фотографировались с прохожими. Горожане позже охотно поделились совместными фото с моржами в соцсетях. Правда, мнения жителей города о таком флешмобе разделились. «Даешь снегурок!» — потребовали в комментариях. Некоторые пользователи предположили, что «их гопники раздели». А кого-то забег моржей даже возмутил: «Как в порно. Гей-парад какой-то», «Только в Екатеринбурге можно такую чушь всегда увидеть!» — написали пользователи в соцсетях. Показательной пробежкой по центру города моржи не ограничились — полуголых Дедов Морозов видели даже на Шарташе.
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