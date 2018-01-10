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10 января 2018
Главные новости Москвы
14:40  10 января 2018 0

В США крокодилы вмерзли в лед из-за аномальных холодов. ВИДЕО

В парке надеются, что крокодилы оттают и оживутФото: Shallotte River Swamp

В штате Северная Каролина в США из-за аномальных для региона холодов в национальном парке Shallotte River Swamp крокодилы вмерзли в лед. Сотрудники парка надеются, что пресмыкающиеся не погибнут и оживут, когда температура воздуха повысится, сообщает Nation News.

На записи, которую работники парка выложили в Сеть, видно, что аллигаторы впали в спячку, оставив над замерзшей водой только пасть и нос.

Работники парка сообщают, что их питомцы по-прежнему живы: заснув во льду, они адаптировались к морозу, передает канал 360. На сегодняшний день температура в национальном парке Северной Каролины опустилась до минус 30 градусов по Цельсию.

Ранее стало известно, что в разных штатах США впервые за десятилетия наступили сильные морозы. Так, в штате Массачусетс, насколько с побережья позволяет видеть глаз, замерзли воды Атлантического океана.

Из-за того, что в Массачусетсе температура опустилась до минус 40 градусов по Цельсию, автомобили вмерзли в лед прямо на улицах.

Александр Лукманов
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