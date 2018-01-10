В штате Северная Каролина в США из-за аномальных для региона холодов в национальном парке Shallotte River Swamp крокодилы вмерзли в лед. Сотрудники парка надеются, что пресмыкающиеся не погибнут и оживут, когда температура воздуха повысится, сообщает Nation News.
На записи, которую работники парка выложили в Сеть, видно, что аллигаторы впали в спячку, оставив над замерзшей водой только пасть и нос.
Работники парка сообщают, что их питомцы по-прежнему живы: заснув во льду, они адаптировались к морозу, передает канал 360. На сегодняшний день температура в национальном парке Северной Каролины опустилась до минус 30 градусов по Цельсию.
Ранее стало известно, что в разных штатах США впервые за десятилетия наступили сильные морозы. Так, в штате Массачусетс, насколько с побережья позволяет видеть глаз, замерзли воды Атлантического океана.
Из-за того, что в Массачусетсе температура опустилась до минус 40 градусов по Цельсию, автомобили вмерзли в лед прямо на улицах.