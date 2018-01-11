В Перми на деньги президента отреставрируют центр художественного образования

В Перми по инициативе губернатора региона Максима Решетникова отреставрируют здание краевого центра художественного образования «Росток». На это из резервного фонда президента выделено 15,6 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Владимир Путин.
По словам директора центра «Росток» Елены Семакиной, в этом году будет отреставрирован фасад исторического здания, построенного в 1910 году. Работы начнутся после того, как на улице установится плюсовая температура.
Решение о реконструкции приняли в 2016 году; в 2016—2017 годах на нее из краевого бюджета было направлено более 4 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Пермского края.
В «Ростке» ежегодно повышают квалификацию более 1000 педагогов региона. Услуги дополнительного образования в нем получают более 800 одаренных детей края. Творческие коллективы центра носят звания «народных» и «образцовых» и являются многократными лауреатами российских и международных конкурсов. «В учреждении работает методический и ресурсный центр для художественного образования, действует координационный центр по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому „Росток“ по-настоящему достоин красивого и комфортного здания», — отметил министр образования и науки Прикамья Раиса Кассина.
Ранее «URA.RU» писало о том, что в регионе также появится город-музей. Им станет Соликамск — его облик существенно изменится. Отмечается, что одна из главных достопримечательностей города, Дом воеводы, сползает в реку и нуждается в реставрации. Также «Национальная служба новостей» сообщала о том, что в Москве выставляют на торги объекты культурного наследия. Условие — реставрация исторических зданий новыми владельцами.