На Урале суд разбирается с рейдерским захватом крупного интернет-портала

18:45 11 января 2018 0

За право контролировать интернет-ресурс по продаже билетов на знаковые события бизнесмены бьются уже четыре года Фото: Дарья Попова © URA.RU

Совладелица сайта «Кассир.ру. Екатеринбург» Екатерина Береснева пытается вернуть себе контроль над проектом. 15 и 18 января состоятся сразу два судебных заседания: одно в арбитражном суде Свердловской области, второе — в апелляционной инстанции.

Береснева требует признать недействительным решений общего собрания учредителей компании — это даст ей право вернуться на позиции четырехлетней давности. В момент корпоративного конфликта Береснева настаивала, что передала свою долю в 49% второму совладельцу Евгению Финкельштейну под давлением и за сумму в несколько раз меньше, чем предполагала. Тогда Береснева потеряла право единоличного управления и была уволена. При этом у нее сохранилась доля в более позднем совместном проекте с Финкельштейном — компании «Кассир.Ру Екатеринбург».

И вот уже четыре года корпоративные конфликты между совладельцами «Кассир.Ру» продолжаются. Поводом для нового разбирательств стало решение ООО «Кассир.Ру. Екатеринбург» о смене директора, которое прошло в октябре 2017 года. Именно его сейчас оспаривает Береснева в судах сразу двух инстанций. Финкельштейн выступает в процессе третьей стороной и дополнительных требований не выдвигает.

Евгений Финкельштейн — петербургский бизнесмен, владеющий Корпорацией PMI («Петербургская Музыкальная Индустрия»), годовой оборот которой, по данным открытых источников, составляет 3 млрд рублей. В PMI входят Love radio, DFM, «Русское радио», «Питер FM», Monte Carlo и федеральная сеть билетных «Кассир.ру». Берсенева организовала «Уралбилет» — подобный «Кассиру» он-лайн сервис по покупке билетов, туда ушла и часть команды с «Кассира». Обе компании — успешные операторы по продаже билетов. Например, сейчас на «Кассир.ру» продаются билеты на гастроли Цирка Дю Солей, а «Уралбилет» продает зрителям места на магическое шоу Gaetano Triggiano.