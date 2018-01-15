18:21 15 января 2018 2

Безрукова допускает легкий флирт на работе Фото: Ирина Безрукова, Instagram

Бывшая жена народного артиста России Сергея Безрукова, актриса Ирина Безрукова, поделилась историей о сексуальных домогательствах, не называя имени обидчика, и рассказала об обстановке в российском кинематографе.

«На моей практике был всего один случай, когда режиссер позволил себе неуместные намеки в мой адрес, а так как я человек непосредственный, то он тут же и получил по лицу. Ошибку осознал, тему закрыл. И мы продолжили работу, поскольку на площадке мы не мужчина и женщина, а профессионалы», — приводит слова Безруковой 7days.ru. Актриса отметила, что на съемочных площадках все же бывают заигрывания, но «умные мужчины все делают деликатно и аккуратно — им же, в конце концов, тоже неприятно отказы получать».

Тема сексуальных домогательств стала популярной осенью 2017 года. Тогда прогремел секс-скандал вокруг продюсера Харви Вайнштейна. «URA.RU» сообщало, что в изнасиловании обвинили также Кевина Спейси, Стивена Сигала, Дэмиана Грина, Джина Симмонса и многих других знаменитостей. Среди жертв домогательств оказались Эмма Уотсон, Сальма Хайек, Рэнди Цукерберг и другие актрисы и актеры.