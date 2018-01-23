Частые командировки свердловского губернатора Евгения Куйвашева отразились на работе областного правительства. Теперь глава региона проводит заседания свердловского кабмина еженедельно, как было заведено еще с середины 90-х, но сбилось в последние полтора года.
Последнее заседание правительства состоялось в минувший четверг. Очередное — пройдет на этой неделе, 25 января. А на следующей — 1 февраля: Евгений Куйвашев соберет министров третий раз подряд.
«Задач на год губернатор ставит очень много, а времени в связи с работой по заявке на ЭКСПО, выборами и подготовкой к чемпионату мира по футболу нет. Поэтому выбираются дни, когда ему наиболее удобно», — рассказал «URA.RU» источник в областной администрации. Получить оперативный комментарий по вопросу участившихся заседаний регионального кабмина в департаменте информационной политики нашему агентству не удалось.
Пока министры готовятся к череде заседаний, Евгений Куйвашев снова в командировке. Понедельник он начал в Москве, где принял участие в заседании попечительского совета Международной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы». Во вторник, 23 января, когда губернатор вернется в регион, он проведет очередную серию закрытых совещаний на тему стратегического развития городов. Планируется обсудить будущее Березовского, Сысерти, Арамиля и Серова.
Татьянин день, 25 января, глава региона также проведет на Среднем Урале. Как ранее писало «URA.RU», не исключена вероятность визита в Свердловскую область главы государства. Также на этот день запланировано вручение премий профессорско-преподавательскому составу учебных заведений региона.
На следующей неделе Екатеринбург посетит председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Официальная цель визита — подписание соглашения с Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей. Однако, по информации «URA.RU», руководители этих двух организаций вместе с Евгением Куйвашевым обсудят роль в президентской кампании.