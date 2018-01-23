«Лукойл» мешает подготовке Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС

18:30 23 января 2018 3

Знак, запрещающий ехать на АЗС со стороны Труда, появился летом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске разгорается скандал вокруг строительства малого конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС у «Гагарин-Парка». Еще летом был запрещен прямой поворот к близлежащей АЗС «Лукойл», которую в будущем предполагается снести. До сих пор автомобилисты игнорировали знак, но теперь появились видеокамеры, и за запретный поворот выписывают штраф в 5 тысяч рублей. Депутат Госдумы Виталий Пашин выразил свое недовольство по этому поводу.

«Возведение конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске — дело хорошее. А вот то, что за привычный поворот с улицы Труда на ставшую помехой большой стройке автозаправку „Лукойл“ людям приходится платить пятитысячные штрафы — возмутительно, — пишет Виталий Пашин на своей странице в Facebook. — Сначала там установили знак, а теперь и видеокамеру, которая фиксирует по 800 нарушений в неделю. В споре чиновников и коммерсанта виноватыми остались граждане. Считаю неприемлемым решение вопросов политики и градостроительства за счет горожан».

АЗС «Лукойл» находится на самом оживленном отрезке улицы Труда, между ТРК «Родник» и Энгельса. До лета 2017-го на заправку можно было заехать сразу с Труда. Теперь, чтобы попасть на АЗС, надо свернуть перед «Гагарин-Парком» и объехать торговый комплекс. Это занимает лишние пару минут. В ГИБДД запретный знак объяснили безопасностью: чтобы машины, выезжая со старого поворота, не столкнулись с авто, идущими навстречу, движение на этом отрезке стало односторонним.

В зону большого конгресс-холла попадет цирк Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

К этому времени бизнесмен Алексей Наговицын начал строительство малого конгресс-холла у «Гагарин-Парка». В зону будущего объекта попадала и АЗС, и власти заявили, что будут вести переговоры с «Лукойлом» о сносе заправки и переносе ее в другое место. Появление запретного знака связали с тем, что власти, создавая неудобства, хотят сделать заправку менее прибыльной, чтобы владельцы были сговорчивей. В мэрии не опровергали, что схему движения изменили из-за стройки.

Автомобилисты, которым было удобнее сворачивать по старым правилам, дружно игнорировали знак. Одни — из чувства протеста, другие — потому что привыкли и «кирпич» просто не замечали. Некоторое время у поворота дежурили машины ГИБДД, потом автоинспекторы исчезли. После Нового года неприятным сюрпризом для челябинцев, пользующихся старым поворотом, стали штрафы от ГИБДД. Оказалось, что установили видеокамеры.

«Я попал, — признается „URA.RU“ автомобилист Андрей Казанцев. — Всю жизнь там поворачивал, и штраф пришел. Поехал в ГИБДД разбираться, а там уже несколько таких, как я. Говорят, за неделю с этих камер несколько миллионов рублей набирают!».

В социальных сетях челябинцы высказывались более жестко: «Власть борется с АЗС? Почему за наш счет?!», «Выдавливают „Лукойл“ ради кого-то мифического ШОСа!», «ГИБДД решили по легкому срубить денег!».

«Да, схему изменили из-за строительства, — вновь подтвердил „URA.RU“ мэр Челябинска Евгений Тефтелев. — Знак висит с лета, и к нему уже давно надо привыкнуть. Надо следить за знаками на дорогах. Мы ведем переговоры с „Лукойлом“ о переносе заправки, готовы выкупить участок и выделить другой. Предлагаем варианты, они пока эти варианты смотрят». Тефтелев привел пример с Росгосцирком, с которым идут переговоры по подготовке к саммитам. В зону большого конгресс-холла попадает старое общежитие цирка, построенное 20 лет назад. В Москве согласились со сносом общежития, при условии, что взамен будет выстроено новое.

Получить комментарий представителей «Лукойла» не удалось.Власти Челябинской области рассчитывают на то, что Москва одобрит проведение саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. В начале марта соответствующий доклад будет представлен президенту РФ Владимиру Путину. К саммитам обещают построить новые гостиницы, два конгресс-холла, благоустроить набережную реки Миасс и ликвидировать городскую свалку.