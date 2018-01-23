20:28 23 января 2018 0

Первая книга о городе вышла тиражом 1,5 тысячи экземпляров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

К 300-летию Екатеринбурга администрация города раскроет часть исторических документов, связанных со столицей Урала. Они будут оформлены в трехтомную энциклопедию, первая часть которой уже вышла тиражом полторы тысячи экземпляров. Для всех желающих она станет доступной только через шесть лет. Однако на «URA.RU» можно ознакомиться с историческим подарком мэрии горожанам уже сейчас.

Многие схемы и чертежи публикуются впервые Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В первом томе рассказывается история города с момента основания (1721 год) до начала XIX века. Начинается книга с забытого факта, узнать который будет приятно каждому уральцу. Как пишет автор энциклопедии, научный сотрудник Института истории и археологии УрРО РАН, секретарь научно-информационного центра Музея истории Николай Корепанов, 23 октября 1721 года один из основателей Екатеринбурга Вильгельм де Геннин получил от Петра I именную инструкцию с распоряжением построить при реке Исети город.

«Важно подчеркнуть, что инструкцию свою Петр подписал на следующий же день после провозглашения его императором. Получается, что Екатеринбург стал самым первым проектом Российской империи», — заключает Корепанов.

По оценкам эксперта «URA.RU», выпуск первого тома обошелся мэрии в миллион рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Толщина книги — 184 страницы. Но, чтобы осилить ее, хватит и несколько часов. Текста в первом томе немного. Основной упор сделан на схемы и чертежи самых знаковых построек того времени: заводов, церквей, городской ратуши. Многие из них публикуются впервые. Второй том энциклопедии пока не издан. В нем будет рассказано о том, как жил Екатеринбург с 1807 по 1917 год. А третий — о городе ХХ и ХХI веков.

Гендиректор «Коммерсант-Урал» Сергей Плахотин, который в рамках проекта «История Большого Урала» выпускает самые популярные исторические книги про регион, назвал первый том энциклопедии удачной. «Любая литература, где собраны достоверные исторические факты — это хорошо. У книги твердый переплет, хорошая бумага — она может стать вполне нормальным подарком. Можно передать ее в школы, чтобы дети знакомились с историей города», — пояснил Плахотин. Он также надеется, что к 300-летию Екатеринбурга у «Коммерсанта» выйдет уже десятая книга из серии.