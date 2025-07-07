Федеральный министр вручил награду Паслеру. Фото

Глава Минпромторга Алиханов наградил губернатора Паслера в рамках «Иннопрома»
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Алиханова выступил в «Екатеринбург - ЭКСПО»
Алиханова выступил в «Екатеринбург - ЭКСПО» Фото:
новость из сюжета
«Иннопром — 2025»

Свердловская область вошла в топ-10 по эффективности реализации промышленной политики — награду врио губернатора Денис Паслер получил из рук российского министра Антона Алиханова. Итоги 2024 года были подведены на «Иннопроме» в «Екатеринбург-ЭКСПО», сообщает пресс-служба полпредства президента РФ в УрФО.

Оценивались регионы по 42-м показателям в шести блоках. Было отмечено, что Свердловская область улучшила их по сравнению с 2023 годом. Тем самым смогла подняться в рейтинге с девятого места на шестое.

Далее следует Челябинская область. Регион сохранил свои позиции на седьмом месте. В тройку же победителей вошли Татарстан, Нижегородская область и Санкт-Петербург.

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Свердловская область вошла в топ-10 по эффективности реализации промышленной политики — награду врио губернатора Денис Паслер получил из рук российского министра Антона Алиханова. Итоги 2024 года были подведены на «Иннопроме» в «Екатеринбург-ЭКСПО», сообщает пресс-служба полпредства президента РФ в УрФО. Оценивались регионы по 42-м показателям в шести блоках. Было отмечено, что Свердловская область улучшила их по сравнению с 2023 годом. Тем самым смогла подняться в рейтинге с девятого места на шестое. Далее следует Челябинская область. Регион сохранил свои позиции на седьмом месте. В тройку же победителей вошли Татарстан, Нижегородская область и Санкт-Петербург.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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