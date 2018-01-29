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30 января 2018
29 января 2018
19:57  29 января 2018 4

Боевикам Басаева, напавшим на псковских десантников, вынесли приговор

Клипарт, всего понемногу, автомат калашникова, убийство, разбой, патроны, бандитизм, терроризм, оружие, схрон, боевики, арсенал
Бой десантников с группировкой длился 16 часовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Суд приговорил к длительным срокам заключения двух жителей Ставропольского края. Арслан Валиев и Фаизбек Амангазиев признаны виновным в том, что в феврале 2000 года в составе объединенной вооруженной банды Басаева и Хаттаба напали в Чечне на военнослужащих Псковской дивизии в районе села Улус-Керт.

Боевики были опознаны и задержаны сотрудниками правоохранительных органов в 2016 году. За участие в банде и нападение на военнослужащих Арслан Валиев приговорен к 15,5 годам лишения свободы, а Фаизбек Амангазиев — 16 годам, сообщает РАПСИ.

Бой десантников с группировкой Басаева в районе села Улус-Керт длился 16 часов. Боевики напали с трех сторон, стреляли с подготовленных позиций и в десятки раз превосходили обороняющихся числом. Погибло 84 военнослужащих, напоминает RT.

Игорь Чукреев
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