Суд приговорил к длительным срокам заключения двух жителей Ставропольского края. Арслан Валиев и Фаизбек Амангазиев признаны виновным в том, что в феврале 2000 года в составе объединенной вооруженной банды Басаева и Хаттаба напали в Чечне на военнослужащих Псковской дивизии в районе села Улус-Керт.
Боевики были опознаны и задержаны сотрудниками правоохранительных органов в 2016 году. За участие в банде и нападение на военнослужащих Арслан Валиев приговорен к 15,5 годам лишения свободы, а Фаизбек Амангазиев — 16 годам, сообщает РАПСИ.
Бой десантников с группировкой Басаева в районе села Улус-Керт длился 16 часов. Боевики напали с трех сторон, стреляли с подготовленных позиций и в десятки раз превосходили обороняющихся числом. Погибло 84 военнослужащих, напоминает RT.