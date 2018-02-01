14:51 01 февраля 2018 4

Скандальная пара живет под одной крышей ФОТО: Виталина Цымбалюк-Романовская, Facebook

Народный артист СССР Армен Джигарханян продолжает жить под одной крышей со своей бывшей супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Их развод вступил в силу 31 января.

Экс-супруги живут в одном подъезде, но не встречаются, а о примирении худрук театра и слышать не желает. «Если он вдруг захочет встретиться с Виталиной, его никто не удержит. Но такого желания нет. Да и у Виталины, по-моему, в глубине души тоже», — рассказал адвокат Джигарханяна Евгений Парфенов изданию Kp.ru.

Ранее Виталина по доверенности сняла со счета Джигарханяна 4 миллиона рублей. А затем она обналичила еще 3 миллиона 900 тысяч, причем Джигарханян не увидел из этих денег ни копейки, пояснил адвокат знаменитого артиста.

Развод Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской был оформлен в ноябре. 31 января он вступил в силу, напоминает Nation News. После просмотра передачи с участием экс-супруги у Джигарханяна случился сердечный приступ.