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01 февраля 2018
Главные новости Москвы
14:51  01 февраля 2018 4

Джигарханян не может съехать от Цымбалюк-Романовской даже после развода

Скандальная пара живет под одной крышейФОТО: Виталина Цымбалюк-Романовская, Facebook

Народный артист СССР Армен Джигарханян продолжает жить под одной крышей со своей бывшей супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Их развод вступил в силу 31 января.

Экс-супруги живут в одном подъезде, но не встречаются, а о примирении худрук театра и слышать не желает. «Если он вдруг захочет встретиться с Виталиной, его никто не удержит. Но такого желания нет. Да и у Виталины, по-моему, в глубине души тоже», — рассказал адвокат Джигарханяна Евгений Парфенов изданию Kp.ru.

Ранее Виталина по доверенности сняла со счета Джигарханяна 4 миллиона рублей. А затем она обналичила еще 3 миллиона 900 тысяч, причем Джигарханян не увидел из этих денег ни копейки, пояснил адвокат знаменитого артиста.

Развод Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской был оформлен в ноябре. 31 января он вступил в силу, напоминает Nation News. После просмотра передачи с участием экс-супруги у Джигарханяна случился сердечный приступ.

Наталья Михалева
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