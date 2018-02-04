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05 февраля 2018
04 февраля 2018
Главные новости Москвы
21:51  04 февраля 2018 2

В Москве соседи по коммуналке избили и обстреляли продюсера Сосо Павлиашвили. ФОТО

Армия-2015. Москва, пистолет, оружие
На Габелаву с ножом и пистолетом напали соседи по коммуналкеФото: Антон Белицкий © URA.RU

В Москве обстреляли и жестоко избили крестника и продюсера известного певца Сосо Павлиашвили Георгия Габелаву. Нападение произошло в коммунальной квартире, где Габелава временно жил с молодой женой.

Продюсер с супругой приехал в Москву из Тбилиси на съемки клипа. По приглашению друга молодожены остановились в его комнате в коммуналке на улице Дмитрия Ульянова. Впоследствии выяснилось, что собственники квартиры не ладят между собой. Соседи решили «отыграться» на новых жильцах, постоянно устраивая скандалы и намекая, что вся жилплощадь принадлежит только им. В итоге Габелава с женой решили съехать из комнаты, передает mk.ru.

Фото: телеграм-канал МК: срочные новости

В итоге 3 февраля, когда пара уже погрузила свои вещи в машину, один из жильцов, безработный, отвел продюсера в сторону, якобы чтобы поговорить, к ним присоединился зять соседа. Внезапно мужчины начали избивать Габелаву. Нападавшие, к слову, были вооружены ножом, травматическим пистолетом и металлической трубой.

По словам жены продюсера, Инги Габелава, он получил два пулевых ранения в живот и одно в бок. На днях хирурги постараются привести в порядок лицо», — уточнила женщина. Отметим, что несмотря на пулевые ранения и телесные повреждения, полученные Гебелавой, правоохранительные органы не спешат начинать работу по данному делу.

Валерия Романова
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