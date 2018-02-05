Жители Новоуральска в соцсетях посмеялись над видео, где снегоуборочный грейдер скоблит голый асфальт. Действие происходит в темное время суток. Водитель техники опускает ковш и с жутким скрежетом едет по проезжей части.
«Скреби крепче! Такое только в России возможно! Сколько снега навалило, убрать невозможно! Страна недоделанных дебилов!» — с искренней радостью комментирует происходящее автор видео. В администрации Новоуральска в ответ заметили, что на дорожном покрытии мог быть ледяной накат, который убирать необходимо.
«Я не видела видео, мне судить сложно. Да, зима в этом году малоснежная, но на дорогах может образовываться накат, который нужно счищать. Если у горожан есть вопросы или замечания по уборке снега, они могут позвонить на „горячую линию“, телефоны есть на сайте администрации», — рассказала «URA.RU» заместитель председателя комитета по ЖКХ и жилищной политике Наталья Ивашкина.