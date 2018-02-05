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05 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
12:26  05 февраля 2018 5

«Скреби крепче!» На Урале снегоуборочная техника вышла чистить голый асфальт. ВИДЕО

Первый споттинг в Кольцово. Екатеринбург, бульдозер, грейдер, уборка снега, трактор
Уборка несуществующего снега насмешила уральцевФото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Новоуральска в соцсетях посмеялись над видео, где снегоуборочный грейдер скоблит голый асфальт. Действие происходит в темное время суток. Водитель техники опускает ковш и с жутким скрежетом едет по проезжей части.

«Скреби крепче! Такое только в России возможно! Сколько снега навалило, убрать невозможно! Страна недоделанных дебилов!» — с искренней радостью комментирует происходящее автор видео. В администрации Новоуральска в ответ заметили, что на дорожном покрытии мог быть ледяной накат, который убирать необходимо.

«Я не видела видео, мне судить сложно. Да, зима в этом году малоснежная, но на дорогах может образовываться накат, который нужно счищать. Если у горожан есть вопросы или замечания по уборке снега, они могут позвонить на „горячую линию“, телефоны есть на сайте администрации», — рассказала «URA.RU» заместитель председателя комитета по ЖКХ и жилищной политике Наталья Ивашкина.

Данил Бардин
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