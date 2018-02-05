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Главные новости Челябинской области
16:28  05 февраля 2018 0

В Челябинской области пройдут «малые Олимпийские игры»

Сноуборд и горные лыжи. Фристайл. Челябинск., сноуборд
Южный Урал заявился на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноубордуФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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В Челябинской области в апреле ждут межведомственную комиссию министерства спорта, которая должна утвердить заявку в Международную федерацию лыж (FIS) о проведении в 2025 году чемпионата мира по фристайлу и сноуборду — так называемые «малые Олимпийские игры». На соревнованиях будет разыграно 24 комплекта медалей или треть от всего комплекта на традиционной зимней Олимпиаде, сообщили «URA.RU» в «Опоре России».

Официальное решение о месте проведения чемпионата мира примут на осенней сессии FIS. Площадкой соревнований южноуральские власти предлагают сделать миасский горнолыжный курорт. Но для этого нужно построить еще три трассы, объекты инженерной инфраструктуры, гостиницы, кафе и рестораны. Предполагается, что строительство будет вестись на основе государственно-частного партнерства.

Нынешней весной в Челябинской области пройдут сразу два этапа Кубка мира по фристайлу. Первый намечен на 3 марта, второй — на 4 марта. Спортсмены приедут 27 февраля, сразу после Олимпиады в Корее. Челябинскую область представят 4 ски-кроссмена: Кирилл Гладков, Егор Коротков, Анастасия Чирцова и Игорь Омелин. Последние трое в составе сборной России готовятся к Играм в Пхенчхане.

Владимир Мичурин
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