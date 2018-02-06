06:38 06 февраля 2018 0

Произведение отца Максима Фадеева было исполнено на праздновании юбилея Зауралья Фото: Instagram Максима Фадеева

Продюсер Максим Фадеев опубликовал в своем Instagram запись исполнения гимна Курганской области, автором которого является его отец Александр Фадеев.

«Это Гимн Кургана, который написал мой отец Александр Фадеев. Он был прекрасным отцом и музыкантом. Вот послушай Папа как звучит твой гимн», — написал продюсер, подкрепив сообщение видеозаписью с празднования 75-летия Курганской области.

Гимн Зауралья был утвержден региональным правительством в мае 2016 года. По результатам конкурса победа была присуждена произведению Александра Фадеева (автор музыки) и Анатолия Львова (автор текста).