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06 февраля 2018
05 февраля 2018
06:38  06 февраля 2018 0

«Послушай, папа, как звучит твой гимн». Максим Фадеев поделился записью с празднования 75-летия Зауралья. ВИДЕО

Произведение отца Максима Фадеева было исполнено на праздновании юбилея ЗауральяФото: Instagram Максима Фадеева

Продюсер Максим Фадеев опубликовал в своем Instagram запись исполнения гимна Курганской области, автором которого является его отец Александр Фадеев.

«Это Гимн Кургана, который написал мой отец Александр Фадеев. Он был прекрасным отцом и музыкантом. Вот послушай Папа как звучит твой гимн», — написал продюсер, подкрепив сообщение видеозаписью с празднования 75-летия Курганской области.

Гимн Зауралья был утвержден региональным правительством в мае 2016 года. По результатам конкурса победа была присуждена произведению Александра Фадеева (автор музыки) и Анатолия Львова (автор текста).

Сергей Демин
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