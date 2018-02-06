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06 февраля 2018
Главные новости Москвы
13:07  06 февраля 2018 0

В Приамурье полиция проверит магазин, торгующий шевронами со свастикой

Стриптиз мужской. Екатеринбург., свастика, фашист, нацист
Российское законодательство не позволяет «огламуривать» нацизм (фото из архива)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Амурской области полиция начала проверку после скандала с продажей шевронов со свастикой. Термонаклейками для одежды торговали в магазине канцелярских товаров в поселке Магдагачи.

С заявлением в прокуратуру, ФСБ и к губернатору Александру Козлову обратились представители местного отделения «Союза десантников». Они и обнаружили шевроны в продаже. Председатель Союза Александр Балгазин рассказал, что они совершили контрольную закупку в магазине, где им спокойно продали за 50 рублей один из шевронов со свастикой.

«Как объяснил один из продавцов, товары со свастикой привезли из Китая, — приводит слова Балгазина „Амурская правда“. — Мы проверили в интернете — даже цветовая гамма полностью соответствует фашистскому флагу».

Продажа товаров с нацистской символикой и демонстрация последней запрещены в России. По итогам проверки правоохранительные органы примут процессуальное решение.

Владимир Васин
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