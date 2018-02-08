Политсовет кунашакской ячейки «Единой России» на заседании во вторник, 13 февраля, рассмотрит вопрос о сложении полномочий своего председателя Алексея Платонова. Новым партийным лидером предложено избрать главу района Сибагатуллу Аминова, сообщил «URA.RU» зампред челябинского регионального политсовета «ЕР» Семен Мительман.
«Платонов сам написал заявление о сложении обязанностей секретаря местного политсовета», — уточнил Мительман.
Поводом для кадрового решения стал инцидент в августе 2017 года, когда Алексей Платонов попал в аварию и сбежал с места ДТП, а через некоторое время вернулся, заявив, что ходил вызывать полицию и заодно выпил спиртное для снятия стресса. Суд лишил его водительского удостоверения на основании ст. 12.27 ч.2 КОАП РФ (оставление места ДТП) и ст. 12.27 ч.1 КОАП РФ (отказ от медосвидетельствования) в общей сложности на 2,5 года и оштрафовал на 30 тысяч рублей.
Алексей Платонов 1 декабря 2017 года на областной конференции «ЕР» был выведен из регионального политсовета по рекомендации лидера южноуральских единороссов Владимира Мякуша. Кунашакскому спикеру также велели освободить должность в местном отделении партии. Вопрос о сложении полномочий председателя райсобрания депутатов пока не ставится, но в «ЕР» рекомендуют подобрать спикера с лучшей репутацией.
Кунашакский район считался самым коррумпированных муниципалитетом Челябинской области, поскольку два подряд главы стали фигурантами уголовных дел, а также их заместители, руководители силовых структур и бизнесмены.