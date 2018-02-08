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Главные новости Челябинской области
11:04  08 февраля 2018 3

В самом коррумпированном челябинском районе увольняют спикера после пьяного ДТП

Встреча с партактивом ЕР. Кунашакский район. Челябинск., обертас сергей, лошкин алексей, аминов сибагатулла, платонов алексей
Сибагатулла Аминов (сидит слева) сменит Алексея Платонова (стоит) в местном политсовете «ЕР»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Политсовет кунашакской ячейки «Единой России» на заседании во вторник, 13 февраля, рассмотрит вопрос о сложении полномочий своего председателя Алексея Платонова. Новым партийным лидером предложено избрать главу района Сибагатуллу Аминова, сообщил «URA.RU» зампред челябинского регионального политсовета «ЕР» Семен Мительман.

«Платонов сам написал заявление о сложении обязанностей секретаря местного политсовета», — уточнил Мительман.

Поводом для кадрового решения стал инцидент в августе 2017 года, когда Алексей Платонов попал в аварию и сбежал с места ДТП, а через некоторое время вернулся, заявив, что ходил вызывать полицию и заодно выпил спиртное для снятия стресса. Суд лишил его водительского удостоверения на основании ст. 12.27 ч.2 КОАП РФ (оставление места ДТП) и ст. 12.27 ч.1 КОАП РФ (отказ от медосвидетельствования) в общей сложности на 2,5 года и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

Алексей Платонов 1 декабря 2017 года на областной конференции «ЕР» был выведен из регионального политсовета по рекомендации лидера южноуральских единороссов Владимира Мякуша. Кунашакскому спикеру также велели освободить должность в местном отделении партии. Вопрос о сложении полномочий председателя райсобрания депутатов пока не ставится, но в «ЕР» рекомендуют подобрать спикера с лучшей репутацией.

Кунашакский район считался самым коррумпированных муниципалитетом Челябинской области, поскольку два подряд главы стали фигурантами уголовных дел, а также их заместители, руководители силовых структур и бизнесмены.

Сергей Леонов
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