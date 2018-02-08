На Урале покончил с собой школьник из «группы смерти»

В Челябинской области совершил самоубийство школьник из села Сыростан под Миассом. На его странице в «ВКонтакте» видно, что он состоял в «группе смерти».
Случившееся широко обсуждается в Сети. Знакомые пишут, что мальчик был из многодетной семьи и имел сложный характер. При этом не исключают, что на роковой шаг его могла подвигнуть ссора с девушкой. На своей странице в статусе подросток написал: «Любовь это хреновая штука лучше не влюбляться». Знакомые видят в случившемся сочетание ссоры с девушкой и влияние «синего кита».
«Подобные происшествия мы не комментируем», — заявил «URA.RU» руководитель следственного отдела СКР по Миассу Анатолий Селиверстов.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в Челябинской области начался суд по делу куратора одной из «групп смерти» Ильи Сидорова. Его обвиняют в доведении в самоубийстве школьницы и вымогательстве.